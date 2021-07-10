شكرا لقرائتكم خبر عن Black Widow يقترب من تحطيم الأرقام القياسية فى عصر الوباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بعض التقارير الأجنبية، عن اقتراب فيلم الأكشن والإثارة Black Widow، من تحقيق رقم قياسي جديد في عصر الوباء، حيث حقق الفيلم منذ عرضه أول أمس حتى الآن 39.5 مليون دولار في 4160 دور عرض محلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أكبر إجمالي ليوم واحد منذ ظهور الجائحة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Black Widow للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون، يقترب من تحقيق مبلغ ضخم في حال استمراره في نفس النمط من حيث الإيرادات، ويتوقع النقاد تحقيقه حوالي 87.8 مليون دولار بنهاية عطلة الأسبوع الأول متفوقاً على فيلم F9 الذى حقق حوالى 70 مليون دولار في افتتاحيته الاولي.

وكشفت جوهانسون، عن العديد من الأمور حول حياتها الخاصة أثناء حلولها ضيفة على المذيعة كيلى كلاركسون ببرنامج الأخيرة، حين أكدت أن ابنتها التي تبلغ من العمر 6 أعوام من طليقها السابق تعتبر بمثابة ظلها، قائلة : "ابنتى روز تعتبر ظلى، فهى لا تتركنى أبداً ودوماً ما تكون إلى جانبي".

وأضافت النجمة سكارليت جوهانسون حول ذلك الأمر بأنها ورغم صعوبة الأمومة وما تتطلبه من أن تكون بجانب ابنتها دائماً في أوقات عديدة إلا أنها تعلم أن ابنتها حينما تكبر ستكون مثل أي طفل يكبر حين يرغب في إظهار شخصيته بالابتعاد أكثر عن والديه، وبالتالي فهى تحاول أن تشبع نفسها من ابنتها على قدر المستطاع بأن تستمتع بكونها ظلها.

جدير بالذكر أن استضافة سكارليت جوهانسون من قبل كيلى كلاركسون جاءت بالتزامن مع طرح أحدث أفلامها السينمائية (Black Widow) التى تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.