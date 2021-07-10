شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يتعاون مع سليم عساف بأغنية "البنت القوية" ويطرحها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب وائل كفورى، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتطبيقات الموسيقية المختلفة، غدًا الأحد، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ.

ويستعد الفنان اللبنانى وائل كفورى لإحياء حفل غنائى فى إمارة دبى بالإمارات بعد حصوله على الإقامة الذهبية فى دبى، وذلك مساء الجمعة 23 يوليو.

ويقدم كفورى لجمهوره الإماراتى سهرة غنائية يحتفى خلالها بنجاح آخر أغنياته "كلنا مننجر"، والتى حققت نجاحًا كبيرًا منذ صدورها إذ تجاوزت مشاهداتها 28 مليون على موقع يوتيوب، ويقدم كفورى خلال الحفل أغنيات "استشبهت فيكى" و"ولاد الحرام" و"بعترفلك"، وذلك خلال ليلة فنية تجمعه بالفنان اللبنانى ملحم زين.

وينشغل كفورى حاليًا بوضع لمساته الأخيرة على أجدد أغنياته، والتى يعيد خلالها التعاون مع الشاعر على المولى بعد أغنية "كلنا مننجر"، والتى تم اختيارها لتكون تتر مسلسل "داون تاون"، الذى عرض مؤخرا على إحدى المنصات الرقمية، وجمع فى بطولته النجوم أمل بشوشة وستيفانى صليبا وسامر إسماعيل.