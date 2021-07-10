شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الموسيقيين هانى شاكر يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت السيدة نهلة توفيق، زوجة الفنان هاني شاكر، جمهور الفنان الكبير من خلال ”الخليج 365” على صحة أمير الغناء العربي، مؤكدة أنه غادر المستشفى منذ قليل وهو حاليًا متواجد بالمنزل وحالته الصحية مستقرة.

وكان النجم هانى شاكر أعتذر عن حفله بدار الأوبرا المصرية خلال فيديو قائلاً: "بعتذر جدًا عن حفل اليوم وكان نفسى أشوفكم وأغنى اللى انتوا عاوزينه، بس للأسف صحيت من النوم لقيت نفسى تعبان وعندى ضربات قلبى مش متزبطة، وجيت المستشفى عشان بعمل تحاليل وفحوصات، والدكتور قالى لازم أفضل 48 ساعة فى العناية المركزة".

وأضاف هانى شاكر: "بجد باعتذر من قلبى كان نفسى أكون معاكم النهاردة وإن شاء الله نحدد معاد قريب جدا للحفل لأن إنتم اللى بكون أسعد بكم وأشوفكم لأنكم بتدونى معنى وطعم للحياة".

في جانب آخر كان أمير الغناء العربي هاني شاكر طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.

وظهر مؤخرًا النجم الكبير هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حيث لفت الأنظار إليه في البوستر الذى شاركه مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليكتفى بتشويق متابعيه بكلمة "قريبًا"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل جديدة.

ومن ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وانت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.