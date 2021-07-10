شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى: شكرا مصر على الوقوف بجانب بلدى تونس أمام هذا العدو الخفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب التونسى صابر الرباعى، عن امتنانه وشكره لمصر وشعبها، والبلاد العربية التى وقفت بجانب تونس، فى ظل أزمة كورونا التى تجتاح البلاد والظروف العصيبة التى تمر بها، داعيًا الله أن يزيل هذا البلاء والوباء من البلاد.

وكتب الرباعى، عبر حسابه على تويتر: "شكرًا من القلب إلى دولتى مصر والجزائر، على مساندتهما ووقوفهما بجانب بلدى تونس، فى هذه الظروف العصيبة التى تمر بها بلادنا، والشكر موصول إلى كل البلدان العربية التى هبت لنصرة تونس وشعبها، أمام هذا العدو الخفى".

وتابع الرباعى: "أتمنى من الله أن يزيل عنا هذا البلاء ويشفى كل المرضى ويرحم كل عزيز رحل".



صابر الرباعى

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتين نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

ومن جانبه أعرب الجانب التونسى عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التى تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسى، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للمساهمة فى تخفيف العبء عن الشعب التونسى.

يأتى ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية التى تجمع مصر وتونس الشقيق وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.