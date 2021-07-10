صابر الرباعي يوجه الشكر لمصر لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه المطرب التونسي صابر الرباعي الشكر لدولتي مصر والجزائر على مساندتهم لدولته تونس في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وكتب "الرباعي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "شكرا من القلب إلى دولتي مصر والجزائر على مساندتهم ووقوفهم بجانب بلدي تونس في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، والشكر موصول إلى كل البلدان العربية التي هبت لنصرة تونس وشعبها أمام هذا العدو الخفي، وأتمنى من الله أن يزيل عنا هذا البلاء ويشفي كل المرضى ويرحم كل عزيز رحل".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان صابر الرباعي كليب "المعطف" وهو من كلمات كريم العراقي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي ميشال فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف.