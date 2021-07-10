ماندو العدل يحيي ذكرى وفاة عمه سامي العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص المخرج ماندو العدل على إحياء ذكرى وفاة عمه سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 10 يوليو.

ونشر ماندو صورة للراحل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، وعلق عليها : "ذكرى وفاة حبيبي.. الفاتحة من فضلكم".

ولد الفنان الراحل سامي توفيق محمد العدل، في 2 نوفمبر عام 1946 بمدينة المنصورة، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ العمل ممثلًا في أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف"، عام 1973.

شارك "العدل" في العديد من الأفلام أبرزها: "أفواه وأرانب، رجل فوق صفيح ساخن، عصابة حمادة وتوتو، مملكة الهلوسة، اللعبة الأخيرة، ومذبحة الشرفاء"، وغيرها.