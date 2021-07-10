في ذكرى رحيله.. لماذا صفع عمر الشريف مذيعة في مهرجان "تريبيكا" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم الذكرى السادسة على وفاة الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، إذ رحل في 10 يوليو 2015.

وحقق عمر الشريف شهرة عالمية كبيرة في مجال التمثيل، ويعتبر واحدًا من أهم النجوم في تاريخ مصر، كما أنه يمتلك كاريزما ملامح تميزه وسط شباب جيله.

وعندما يتواجد الراحل عمر الشريف في أي مكان سواء داخل مصر أو خارجها، يُلفت له الانتباة ويحاول الجمهور والمعجبين والمعجبات أن يلتقطوا معه بعض الصور التذكارية.

وذات يوم حاولت مذيعة أن تلتقط مع "الشريف" صورة تذكارية خلال تواجده في مهرجان "تريبيكا" السينمائي بالدوحة إلا أن كان ردت فعله غريبة إذ صفعها على وجهها.

وفجرت قضية صفع الفنان العالمي عمر الشريف لمذيعة قناة الحرة عائشة الدوري، خلال محاولتها التصوير معه في مهرجان ترايبيكا السينمائي بالدوحة ردود فعل غاضبة، وانتقادات لاذعة في أغلب وسائل الإعلام لعمر الشريف، الأمر الذي أجبر إيناس بكر، المتحدثة الإعلامية باسم الفنان العالمي، بالخروج عن الصمت بعد تزايد الضغط الإعلامي على الفنان، والرد بالقول إن ما دفع الشريف للتهور على إحدى معجباته في المهرجان كان حالة الاستفزاز التي يعاني منها حينما يذهب إلى أي حفل أو مهرجان.

ومن أشهر أعمال الراحل عمر الشريف أفلام: "المسافر، المواطن المصري، جبال القمر، الأراجوز، سيدة القصر، نهر الحب، صراع في النيل، فضيحة في الزمالك، لا أنام، صراع في المينا، أيامنا الحلوة، صراع في الوادي، غيرها من الأعمال.