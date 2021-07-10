“يا عفو الله”.. حوار طريف بين احلام وقصي خولي

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 06:50 مساءً - اجتمع الفنان السوري “قصي خولي” بالفنانة الإماراتية “أحلام”، والفاشينيستا الكويتية “نهى نبيل” على العشاء في أحد المطاعم في مدينة “دبي” بـ”الإمارات”.

وشاركت “نهى نبيل” عبر خاصية الستوريز على حسابها على “انستغرام”، صورة تجمعها بالفنان “قصي خولي” في أحد المطاعم في “دبي”، وعلقت عليها “يا عفو الله” في إشارة الى الجملة الشهيرة التي اشتهر بها قصي خولي في مسلسل “2020” الذي عرض له في رمضان الماضي وشاركه في بطولته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

كما شاركت “نهى نبيل” فيديو يجمع الفنانة “أحلام” بـ “قصي خولي” اثناء تبادلهما الحديث، وقالت معلقةً: «في أحلى من هالعشاء يا عفو الله “أم فهد” و”قصي”»

وكان الفنان “قصي خولي” حصل في أيار الماضي، على الإقامة الذهبية إلى جانب عدد من الفنانين السوريين والتي تتيح لحاملها إقامة طويلة الأمد على الأراضي الإماراتية دون الحاجة إلى تجديد كل فترة أو كفيل.

وشارك الفنان “قصي خولي” في عشرات الأعمال الدرامية السورية، وقد فاز بجائزة أفضل ممثل عربي مرتين، الأولى عن دوره في مسلسل “غزلان ‏في غابة الذئاب” عام 2006 والثانية عام 2011 عن دوره في مسلسل “تخت شرقي”.‏