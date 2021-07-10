شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى حفلين في دبي 15 و16 يوليو ويستعد لطرح "فورا غرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني راغب علامة، لإحياء حفلين غنائيين متتاليين، في دولة الإمارات على مسرح دبى أوبرا، يومى 15 و 16 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يقدم باقة متميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل.

كما يطرح النجم راغب علامة خلال الأيام المقبلة أحدث أغنياته التي تحمل اسم "فورا غرام"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي سيطرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية لحن عراقى ويتخلله بعض الكلمات العراقية، وهى من كلمات تراث نمير، وألحان على سالم.

واحتفل النجم راغب علامة مؤخرًا بعيد ميلاده في القاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وأسرته، ونشرت الإعلامية بوسى شلبى صور وفيديوهات من احتفال راغب علامة عبر حسابها على إنستجرام، وظهر فى الصور كل من "إلهام شاهين، ليلى علوى، نيللى كريم، هالة صدقى".

يذكر أن راغب علامة طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "انتو أملنا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.