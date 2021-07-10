شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تثير التكهنات أكثر حول حملها من كولين جوست.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون تكهنات عديدة مؤخرًا حول صحة الأخبار التى تطرقت إلى حملها في طفلها الأول من كولين جوست أحد نجوم برنامج "ساترداى نايت لايف"، وذلك بعدما ظهرت خلال حلقة مع المذيعة كيلى كلاركسون ببرنامج الأخيرة عن طريقة مكالمة skype.



سكارليت جوهانسون

تقرير "ديلى ميل" أضاف حول المكالمة أن سكارليت جوهانسون لم تتطرق إلى حملها نهائيًا، كما لم تقم المذيعة بسؤالها عنه إطلاقًا رغم التقارير العديدة التي خرجت قبل الحلقة بخصوص حملها في طفلها الأول من كولين جوست، وهو ما دلل على وجود اتفاق بين سكارليت وكلاركسون حول الأمر وفقًا لتقرير الديلى ميل.



سكارليت جوهانسون

نقطة أخرى أضافها تقرير الديلى ميل ممثلة فى أن سكارليت جوهانسون لم تظهر بكامل صورتها طوال مدة الاستضافة، واكتفت بتسليط الضوء على جزئها العلوى من جسدها، ليدلل الأمر على أنها تحاول إخفاء الأمر.

من ناحية أخرى حقق فيلم الأكشن Black Widow، للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون، 13.2 مليون دولار محليًا في اليوم الأول من عرضه فى السينمات الأمريكية، ليواصل تحقيق التوقعات التي أعدها الكثيرون في سباق شباك التذاكر، حيث كشف الكثير من التقارير السابقة عن توقعات لفيلم مارفل الجديد بلغت 70 مليون دولار في الافتتاحية الأولي له.

ومن المتوقع أن يتفوق فيلم مارفل الجديد Black Widow، على فيلم F9 الذى نجح في تحقيق نص مليار دولار إيرادات مؤخرًا، وهو ما يتوقعه الكثير من النقاد حيث إن فيلم سكارليت جوهانسون الجديد هو ضخ دماء جديدة لعالم مارفل في السينمات بعد توقف لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.