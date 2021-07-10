شاهد : أحمد الفيشاوي في صورة مع عاملة منزله .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 05:45 مساءً - نشر الفنان ” أحمد الفيشاوي ” صورة له عبر حسابه على إنستجرام وجه من خلالها رسالة شكر إلى عاملة منزله وتدعى ” فلورنس ” على كل ما تقدمه لهم من خدمات ومساعدات في المنزل .

وظهر أحمد الفيشاوي في الصورة برفقة ” فلورنس ” وهو يحتضنها وكتب في تعليقه عليها : ” شكراََ يا فلورنس علي كل الحاجات الحلوة اللي بتعمليها معانا وأخلاقك وطيبتك ” .

وأشاد عدد كبير من المتابعين بتصرف الفنان أحمد الفيشاوي تجاه عاملة منزله وأنه يتسم بالتواضع .. فيما تساءل البعض حول إن كان هذا المنشور له علاقة بما تردد في الساعات الماضية حول تعذيب الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” لخادمتها الفلبينية .