الموت يفجع الفنانة ” هند البحرينية “

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 05:45 مساءً - أعلنت الفنانة ” هند البحرينية ” صباح اليوم السبت عن وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فنشرت هند البحرينية منشورا لها عبر حسابها على إنستجرام جاء في : ” انتقلت إلى رحمة الله والدتي ” .. ثم أرفقت ذلك بدعاء لوالدتها .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على المنشور الذين حرصوا على تقديم التعازي للفنانة هند البحرينية في وفاة والدتها والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولها بالصبر .