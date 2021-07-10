الموت يفجع الفنانة ” هند البحرينية “

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 05:45 مساءً - أعلنت الفنانة ” هند البحرينية ” صباح اليوم السبت عن وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .
فنشرت هند البحرينية منشورا لها عبر حسابها على إنستجرام جاء في : ” انتقلت إلى رحمة الله والدتي ” .. ثم أرفقت ذلك بدعاء لوالدتها .
وتفاعل المتابعون بشكل كبير على المنشور الذين حرصوا على تقديم التعازي للفنانة هند البحرينية في وفاة والدتها والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولها بالصبر .
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