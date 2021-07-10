درة تخطف الأنظار بإطلالتها في فعاليات مهرجان كان

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 05:45 مساءً - شاركت الفنانة التوسنية ” درة ” متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وذلك على هامش تواجدها في مدينة كان الفرنسية وحضورها لإحتفالية جائزة شوبارد بمناسبة مرور 21 عاما على إطلاقها .

وظهرت درة في الصور بفستان باللون الأبيض تتخلله خيوط فضية من تصميم مصمم الأزياء ” رامي قاضي ” .