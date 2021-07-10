كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 05:45 مساءً - شاركت الفنانة التوسنية ” درة ” متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .
وذلك على هامش تواجدها في مدينة كان الفرنسية وحضورها لإحتفالية جائزة شوبارد بمناسبة مرور 21 عاما على إطلاقها .
وظهرت درة في الصور بفستان باللون الأبيض تتخلله خيوط فضية من تصميم مصمم الأزياء ” رامي قاضي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر درة تخطف الأنظار بإطلالتها في فعاليات مهرجان كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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