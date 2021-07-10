شاهد .. أحدث ظهور لشقيقة ” هند صبري “

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 05:45 مساءً - احتفلت الفنانة التونسية ” هند صبري ” بعيد ميلاد شقيقتها في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور التي تجمع هند صبري بشقيقتها من أماكن ومناسبات مختلفة وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن حبها لها .
فكتبت هند صبري في تعليقها قائلة : ” أعطاني الله أخت واليوم عيد ميلادها .. شكرًا لك الله وشكرًا لك أختي .. بحبك .. عيد ميلاد سعيد ” .
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