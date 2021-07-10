البحر يخطف أرواح 24 جزائريا في 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أخبار الموت تتوالى بالجزائر ولأسباب متعددة، كان من أثقلها وفاة 24 شخصاً غرقاً بشواطئ البلاد خلال 24 ساعة في يوم الجمعة.

وكشفت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني)، مساء السبت، عن حصيلة غير مسبوقة لحوادث الغرق بالشواطئ خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.

وسجلت مصالح الدفاع المدني 24 حالة وفاة غرقاً، الجمعة، للمصطافين بشواطئ 10 محافظات ساحلية مطلة على البحر المتوسط.

وكانت أثقل حصيلة تلك المسجلة بشواطئ محافظة وهران (غرب) بوفاة 5 أشخاص، ثم محافظة سكيكدة (شرق) بـ4 وفيات، وولايات عنابة (شرق) وعين تموشنت (غرب) التي سجلت وفاة شخصين غرقاً بكل منهما.





وسجلت 5 محافظات وفاة شخص واحد غرقاً بكل واحدة من شواطئها، وهي تيزيوزو وبومرداس وتيبازة (وسط) والطارف (شرق) ومستغانم (غرب).

ولم تقتصر حوادث الغرق على شواطئ البلاد، إذ سجلت الدفاع المدني الجزائرية حوادث غرق مميتة حتى بجنوب البلاد.

وأعلنت تسجيلها وفاة 4 أطفال غرقاً بالجمعات المائية، اثنان منهما في ولاية أدرار بالجنوب الغربي من الجزائر، وطفلان اثنان بمجمع مائي آخر بمحافظة الطارف (شرق).



