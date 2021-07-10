18 اسماً يمثلون السعودية في قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية

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"الخليج 365": أطلق مركز السينما العربية قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية، ليشكل التمثيل السعودي فيها 18 اسماً في فئات مختلفة ضمن صناعة السينما تتنوع بين صناعة الأفلام والمنصات والمهرجانات وغير ذلك.

القائمة ضمت في فئة الإخراج كلاً من هيفاء المنصور وهناء العمير، وفي فئة المنصات السينمائية، ضمت القائمة هديل كامل المدير العام في راديو وتلفزيون العرب (ART)، والأمير الوليد ابن طلال وفريق مجموعة روتانا، بالإضافة إلى وليد الإبراهيم مؤسس ورئيس مجموعة MBC.

ضمت القائمة أيضاً في فئة التوزيع ممدوح سالم، المدير التنفيذي لشركة رواد ميديا وسينما 70، وآدم آرون المدير التنفيذي في AMC وساري خميس مدير الترويج في AMC، بالإضافة إلى محمد ناقرو رئيس مجلس إدارة شركة التوزيع إن ستارز.

وضمن فئة الممكنين والمؤثرين في الهيئات الحكومية العربية، ضمت القائمة فريق عمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي ممثلاً في إدوارد وينتروب المدير الفني وأنطوان خليفة مدير برنامج السينما العربية وكليم أفتاب مدير البرنامج الدولي، كذلك حمود الرميان المدير التنفيذي في INTIGRAL وماركوس غولدر المدير التنفيذي في جوَّي TV، بالإضافة إلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة السعودية.

قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، يطلقها سنوياً مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي، وتضم أسماءً يمثلون أنفسهم أو جهات ينتمون إليها، وقد وقع الاختيار عليهم وفقاً للأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية خلال الـ12 شهراً الأخيرة.