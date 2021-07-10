شريهان تعود في عيد الأضحي بمسرحية "كوكو شانيل"

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"الخليج 365": بعد غياب دام 20 عاماً عن السينما والمسرح تعود الفنانة المصرية شريهان إلى الأضواء مرة أخرى عبر مسرحية "كوكو شانيل".

حيث كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن موعد عرض مسرحية "كوكو شانيل"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد انتظار سنين طويلة، عودة النجمة شريهان في مسرحية كوكوشانيل يوم 20 يوليو الحالي".

وأوضح آل الشيخ أن المسرحية" من إنتاج العدل جروب سوف تعرض على منصة شاهد ومجموعة إم بي سي برعاية هيئة الترفيه".

وأعادت شريهان نشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، كان نشرها آل الشيخ، عبر حسابه على ذات الموقع، تضمنت مقطع فيديو قصيرًا عن إعلان عودتها للفن بعد غيابها لسنوات.

شريهان التي غابت لمدة عقدين من الزمن كانت مترددة في العودة وتؤجل هذه الخطوة خوفاً من رد فعل الجمهور، فرغم تصويرها لمسرحية "كوكو شانيل" منذ فترو لم يبصر العمل النور، حتى قدمت إعلاناً لإحدى شركات الاتصالات في رمضان الماضي، فتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد عرض الإعلان بدقائق.

وعبر جمهور شريهان عن الفرحه لعودتها وإشتياقه لفنها، خاصة أنها استعرضت في الإعلان مراحل حياتها واضطرارها للبعد عن الفن سنوات طويلة.

ورد فعل الجمهور شجع شريهان على تفعيل المشروع الفني، الذي كانت قد اتفقت على تقديمه منذ سنوات مع شركة "العدل غروب"،وستعرض المسرحية على منصة شاهد في عيد الأضحي المقبل في ال 20 من الشهر الجاري، بعد غياب دام لأكثر من 30 عاماً عن المسرح، عقب عرض آخر أعمالها على خشبة المسرح، وهي مسرحية "شارع محمد علي" مع فريد شوقي وهشام سليم.

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري، وتجسد شريهان فيها شخصية "كوكو شانيل"، صاحبة إحدى العلامات التجارية الأكثر تميزا في عالم الموضة والأزياء اليوم، وحياتها ثرية ومغرية لتقديم عمل درامي استعراضي، وهو ما جذبها لتقديمها والعودة من خلالها.