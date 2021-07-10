مادونا تهاجم الوصاية على بريتني سبيرز

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"الخليج 365": هاجمت المغنية الأميركية، مادونا، الوصاية المفروضة على مواطنتها المغنية، بريتني سبيرز، منذ 13 عاماً عبر خاصية "القصص" في حسابها على "الإنستغرام".

وكتبت قائلة: "أعيدوا لهذه المرأة حياتها، لقد ألغيت العبودية منذ فترة طويلة، الموت للأبوية الجشعة التي ظلت تفعل هذا بالنساء لقرون، هذا انتهاك لحقوق الإنسان".

وتابعت مادونا (62 عاما) موجهة حديثها إلى بريتني سبيرز: "نحن قادمون لإخراجك من السجن".

يذكر أن ملكة البوب تعاونت مع بريتني سبيرز في أغنية "Me Against The Music" في عام 2003، كما أثارتا جدلاً واسعاً في نفس العام بسبب قبلتهما الساخنة خلال تقديمهما لأغنية "Like a Virgin" في حفل جوائز "إم تي في" للفيديو كليب.

وتعد مادونا واحدة من عدة نجمات خرجن لدعم بريتني سبيرز خلال الأسابيع الماضية بعدما أدلت الأخيرة بشهادتها الصادمة أمام محكمة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ووصفت الوصاية عليها بأنها "مسيئة"، وطلبت من القاضية، بريندي بيني إنهائها وتحريرها منها.

وفي شهادتها، شنت سبيرز هجوماً عنيفاً على الوصاية "التعسفية" التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاماً. كاشفة إنها مصابة بصدمة نفسية وتبكي كل يوم.

وقالت سبيرز خلال محاكمة لوس أنجلوس: "أريد فقط أن تعود حياتي إلي"، مضيفة أنها بالغة من العمر 39 عاماً وحرمت أيضا من الحق في إنجاب المزيد من الأطفال وتلقت عقار الليثيوم للأمراض النفسية ضد رغبتها.

وكانت المحكمة منحت والدها، جيمي سبيرز، حق السيطرة على أعمالها منذ عام 2008.

وكان مدير أعمال بريتني سبيرز توقع الأسبوع الحالي اعتزالها رسمياً، وذلك بعد أن قدم استقالته.