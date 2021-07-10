شكرا لقرائتكم خبر عن "حمو شيكا".. مونولوج حول نزاع هاني شاكر ومطربى المهرجانات لـ فيصل خورشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان الكوميدي فيصل خورشيد من تسجيل مونولج غنائى تدور كلمات حول ما يحصل مؤخرًا بين نقابة المهن الموسيقية من ناحية ومطربى المهرجانات من جانب آخر، وذلك بعدما استوحى من الأحداث الجارية بين الطرفين فكرة المونولوج الذى وضع له عنوان باسم "حمو شيكا".



فيصل خورشيد

وقال: "فكرة المونولوج بالكامل مستوحاة مما يحدث علي الساحة الغنائية حاليًا، وأقدم فيه وجهة النظر المحايدة تمامًا التي لا تنحاز لطرف علي حساب آخر".

وأضاف: "رغم الجوانب السيئة التي يراها البعض في الأزمة بين النقابة ومطربي المهرجانات إلا أنني رأيت فيها جانبا إيجابيا ترجمته في مونولوج ساخر نعيد من خلاله إحياء فن المونولوج مرة أخري بعد توقفنا أنا وزملائي عن تقديمه لسنوات، كما أوضح "خورشيد " أن المونولوج يقدم صورة توثيقية للأزمة بصورة كوميدية منذ بدايتها ويضع أيضا حلولا لها".



فيصل خورشيد

وتابع أن كلمات المونولوج ورد فيها ذكر أسماء نجوم في مجال الموسيقي والغناء والإعلام مثل الموسيقار الكبير حلمي بكر وأمير الغناء العربي هاني شاكر والإعلامي عمرو أديب بخلاف أسماء بعض نجوم المهرجانات، على أن يتم طرحه فى الأيام المقبلة.