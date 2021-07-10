شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعمال تناولت مشاكل الطلاب مع الثانوية العامة .. أبرزهم مدرسة المشاغبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بعبع الثانوية العامة" مرحلة دائمًا ما تثير خوف الطلاب، كونها تعتبر خطوة مصيرية تخطط لبناء المستقبل، ولذلك لم يغفل صناع السينما والدراما عن تناول مرحلة كهذه ضمن أحداث الكثير من الأعمال.

وبالرغم من الجدية التي تسيطر على فترة الامتحانات وحالة الرهبة التي تصيب الطلاب قبلها ما بين أمنيات ورغبات وتخوفات، إلا أن الدراما المصرية تناولت هذه الفترة بشكل ساخر وكوميدي وترك بصمته، وتزامنا مع بداية امتحانات الثانوية العامة نستعرض بعض الأعمال التي تناولت الموضوع:

مدرسة المشاغبين

تعتبر من أول الأعمال التي ناقشت فكرة الثانوية العامة في إطار كوميدي، ودارت أحداث الفيلم حول خمسة من الطلبة المشاغبين، يجمعهم فصل واحد داخل مدرسة ثانوية، ولا يستطيع مديرها السيطرة على شغبهم، ما يجعله يستعين بمعلمة كي تهذب هؤلاء المشاغبين، ويجمعهم الكثير من المواقف الكوميدية.

الفيلم من بطولة سعيد صالح وسهير البابلي وعادل إمام ويونس شلبي وأحمد زكي وحسن مصطفي وهادي الجيار، تأليف علي سالم، إخراج جلال الشرقاوي.





إسماعيلية رايح جاي

تضمن فيلم إسماعيلية رايح جاي مشهد جمع بين محمد فؤاد ومحمد هنيدي وحنان ترك أثناء أداء امتحانات الثانوية، وقدم "هنيدي" خلال المشهد أداء كوميدي لا ينسى عن الطالب الذي لا يستطيع حل الامتحان، كما أن المراقب كان صاحب العلامة المميزة في المشهد بطريقته الغاضبة ولكن بشكل ساخر وصراخه الدائم واعتراضه علي غش الطلاب من بعضهم البعض.

الفيلم من بطولة محمد فؤاد ومحمد هنيدي وحنان ترك وخالد النبوي، تأليف أحمد البيه، إخراج كريم ضياء الدين.





صعيدي في الجامعة الأمريكية

تدور أحداث الفيلم حول شاب الصعيدي يحصل على مجموع كبير في الشهادة الثانوية، مما يأهله لدخول الجامعة الأمريكية بمنحة، ويتعرض لكثير من المواقف الكوميدية الحرجة التي تحدث له من جراء هذا التحول الكبير في حياته ، والعمل بطولة محمد هنيدي وأحمد السقا وطارق لطفي ومني زكي وهاني رمزي وغادة عادل، تأليف مدحت العدل، إخراج سعيد حامد.





الناظر

تطرق فيلم الناظر لتناول نفس الفكرة، خلال أحداثه التي دارت حول الناظر صلاح الدين والذي يمتلك إحدى المدارس، ويحاول جاهدا الارتقاء بمستوي الطلاب، إلي أن يتوفى فيضطر أبنه صلاح في تولي إدارة المدرسة، ويمر العديد من المواقف الكوميدية.

الفيلم من بطولة علاء ولي الدين وحسن حسني وأحمد حلمي وهشام سليم ومحمد سعد وبسمة، تأليف أحمد عبدالله، إخراج شريف عرفة.





رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

يحكي الفيلم قصة مدرس لغة عربية في إحدى المدارس الحكومية بالأرياف، تدفعه الظروف إلي الانتقال للعمل في مدرسة خاصة بها أبناء كبار المسؤلين، ويواجه معهم الكثير من المشاكل لكن في إطار كوميدي.

بطولة محمد هنيدي وسيرين عبد النور وليلي طاهر وعزت أبو عوف، تأليف يوسف معاطي، وإخراج وائل إحسان.





الثلاثة يشتغلونها

تدور أحداث الفيلم حول الفتاة المتفوقة "نجيبة متولي الخولي" التي تنجح في الثانوية العامة، بنسبة 101%، وتدخل كلية الآثار، وتتعرف علي 3 شباب يستغلون ويجمعهم العديد من المفارقات الكوميدية.

وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز وصلاح عبد الله وهالة فاخر ونضال الشافعي وأمير المصري وشادي خلف، تأليف يوسف معاطي، إخراج علي إدريس.

EUC

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب الذين يقومون بإنشاء جامعة خاصة بدون تصاريح، بعد فشلهم في الحصول على مجاميع مرتفعة بالثانوية العامة، مما يدفعهم للدخول في العديد من المشاكل.

الفيلم من بطولة محمد سلام وكريم قاسم وعمرو عابد ولطفي لبيب وبدرية طلبة، تأليف عمر جمال، إخراج أكرم فريد.