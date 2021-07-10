شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر لـ"الخليج 365": والدى بخير وحالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن النجم مصطفى قمر جمهوره على صحة والده قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله والدى حاليا بخير بعد إجرائه إحدى العمليات، وحالته مستقرة ويخضع لبروتوكول العلاج بناء على أمر الطبيب المعالج له.

وكان قد نشر مؤخرًا حمادة قمر شقيق النجم مصطفى قمر صورة جمعته بوالده داخل أحد المسشتفيات وعلق عليها قائلاً:: إن شاء الله يا بابا تقوم بالسلامة.

وكان وجه النجم مصطفى قمر، رسالة شكر لكل النجوم الذين حضروا حفل زفاف نجله الأكبر إياد الذى أقيم الأسبوع الماضى، ونشر مصطفى قمر صور من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلاً: "فرح إياد ابني وعروسته سارة بنتي فعلاً فرحة من القلب شكرًا لكل أخواتي نجوم مصر والوطن العربي الحب باين في عينيكم تسلم رجليكم اللي جابتكم.. وشكرًا لتعبكم اللي لا يقدر بتمن حبكم في قلبي لا يوصف، ربنا يسعدكم عقبال عندكم جميعا وتفرحوا من قلبكم".

وشهد الحفل غناء مصطفى قمر أغنية "السود عيونه" بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية "أصحاب ولا بيزنس"بمشاركة هانى سلامة، وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.