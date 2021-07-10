شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد إبراهيم يكشف كواليس تعاونه مع عمرو دياب فى "الدنيا بترقص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "الدنيا بترقص" للهضبة عمرو دياب والتي تصدرت التريند فور طرحها وهى من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى.

الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم قال في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سعيد بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب لأول مرة في أغنية "الدنيا بترقص" ويعتبرها خطوة مهمة في مشواره الغنائى بعد تعاونه مع نجوم كثيرين في مصر والوطن العربى مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته ونال إشادات كبيرة عليها من جانب أصدقائه في الوسط الفني وخارجه .





وأضاف الهضبة عمرو دياب يتميز بطابع مختلف عن غيره من المطربين ولديه ذوق وتفكير مختلف، مشيرًا أنه في الفترة المقبلة يتمنى أن يكون هناك تعاون آخر بينهم .

أغنية "الدنيا بترقص" من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.





الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية العام الماضى، مثل مشاركته بـ8 أغنيات فى ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر و6 أغنيات فى ألبوم "حالة خاصة جدا" للنجمة أنغام، ووزع أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، ومحمد حماقى أغنية 500500، و"عارف" لمصطفى قمر، وغيرها من الأعمال التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأغنية "غيب" للمطرب فضل شاكر.

كما وزع من قبل لعدد كبير من المطربين، منهم شيرين عبد الوهاب "مشاعر" و"حبه جنة" و"على بالى" و"أنت آخر واحد" و"ما تحاسبنيش" و"خليتنى أخاف" و"كلى ملكك" و"متاخدة من الأيام" و"المراية"، كما تعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"أنا وحيدة"، و"إنسانة بريئة"، وتعاون مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح" و"قادرين نعملها"، ومع نانسى عجرم "راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"الحب زي الوتر"، ومع كارول سماحة "فى الوقت الغلط" و"صحابى"، وغيرها من الأعمال الناجحة.