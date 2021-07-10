شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المطربة هند البحرينية بعد إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، والدة المطربة هند البحرينية بعد صراع مع فيروس كورونا، وهو ما أعلنته عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "انتقلت إلى رحمة الله والدتي" مستكملة حديثها بالدعاء لها، ولم تحدد موعد الجنازة أو العزاء.

يذكر أن والدة هند كانت قد أصيبت بفيروس كورونا شهر يونيو الماضي، حيث شاركت فيديو بسبب حزنها على والدتها التي دخلت المستشفى بسبب كورونا، طالبة من متابعيها الدعاء لها، ثم عادت وطمأنت جمهورها على حالة والدتها الصحية وعلقت "ألف الحمد لله الوالدة حالتها مستقرة بفضل من الله ودعواتكم لها، حبيت اطمنكم عليها ناطرين بس نفرح بشوفتها ببيتها".

من ناحية أخرى، كانت هند أعلنت مؤخرًا زواجها من خطيبها لاعب كرة السلة اللبناني كريم عز الدين، الذي تعاقد مع نادي سترة البحريني قادماً من نادي باريس الفرنسي في نوفمبر 2020، وقد نشرت هند عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته عند نقل خاتم الخطبة من يدها اليمنى إلى اليسرى، وعلقت على المنشور بكلمات بسيطة: (أنت لم تجعلني أقع في حبك فقط، بل جعلتني أقع في حب نفسي).

وطرحت المطربة هند البحرينية مؤخرا، اغنية تحمل اسم "كلما أذكر" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات منصور الواوان، وألحان عبد الله القعود، توزيع ربيع الصيداوى.



