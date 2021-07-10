شكرا لقرائتكم خبر عن نجل سامى العدل: متأثر بشخصية والدى.. وصيته لينا الضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج خالد العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، الذى يتزامن اليوم ذكرى وفاته، إنه من طقوس والده اليومية "كان حريصًا طوال حياته على التواجد فى المنزل بين الخامسة والسابعة مساء، لتناول وجبة الغداء معنا، وكان بالنسبة له موعدًا مقدسًا، بغض النظر عما إذا كان لديه ظروف عمل أو لا"، ويجمعنا فى غرفته ويتحدث معنا فى كل تفاصيل يومنا وحياتنا".

وأضاف نجل سامى العدل لـ"الخليج 365": متأثر بشخصية والده فى العديد من الأمور أبرزها، أنه يحاول أن يكون سعيدًا دائمًا ويسعى لتقديم حياة مليئة بالضحك مع كل من حوله سواء هو أو أخواته ووالدته وكل عائلة سامى العدل.

وأوضح أن أكثر ما كان يسعد والده الراحل هو نجاحه فى مراحل حياته التعليمية، و"عندما بدأت أيضًا فى التدريب على الإخراج بآخر سنوات الجامعة ويرى نجاحى بصفتى أصغر أولاده، كنت أشعر بسعادته ".

وتابع خالد سامى العدل أن والده كان ملقبًا بـ"الخال" في الوسط الفني لأن يحل مشكلات الفنانين، مختتمًا حديثه قائلاً: "فى النهاية حابب أقول الله يرحم سامي العدل سايب علامة كبيرة جو كل واحد عرفه مش ابنه بس، والبركة في أعمامي ووقفوهم جنبي لن أنساه".