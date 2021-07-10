"أنا مش شمتان" لمحمد رشاد تتجاوز مليون مشاهدة على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حقق المطرب محمد رشاد بأغنيته "أنا مش شمتان" نجاحا كبيرا، إذ وصل الفيديو كليب الذي تم طرحه على موقع "يوتيوب" 1 يوليو الجاري، لأكثر من مليون مشاهدة.

"أنا مش شمتان" من كلمات كوثر حجازي ألحان محمد النادي توزيع طارق عبدالجابر.

وفي بيان صحفي، حرص رشاد على توجيه الشكر لجمهوره الذي يدعمه ويسانده دائما وعلى آرائهم الإيجابية في الأغنية التي أسعدته بشكل كبير .

يذكر أن آخر أغاني محمد رشاد كانت "في غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبدالهادي وكلمات هشام عبدالحليم .