كارول سماحة تساند الشعب التونسي: "الله يحمي بلادنا وشعوبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة كارول سماحة، على مساندة الشعب التونسي في أزمته مع تفشي فيروس كورونا.

وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر: "‏قلبنا مع ‎تونس وشعب تونس الطيب.. يا رب تعدي هذه الأزمة الصعبة على خير".

وأضافت: "ما في بلد عربي عم يسلم من المشاكل والاضطرابات على جميع الأصعدة.. ما عم ألاقي كلام يعبر عن مشاعري.. الله يستر ويحمي بلادنا وشعوبنا.. تونس تستغيث".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، قالت الخميس الماضي، على راديو موزايك، إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و134 وفاة، الأربعاء، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة، مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي.

وأضافت: "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون ارهاقا غير مسبوق" .