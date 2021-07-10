وفاة والدة الفنانة هند البحرينية بعد صراع مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

رحلت عن عالمنا، اليوم السبت، والدة الفنانة هند البحرينية بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكتبت، هند عبر حسابها على إنستجرام: "انتقلت إلى رحمة الله والدتي"، ووجهت دعاء لها.

كانت والدة هند البحرينية، قد أصيبت بفيروس كورونا في شهر يونيو الماضي.

وأعلنت هند، مؤخرًا زواجها من خطيبها لاعب كرة السلة اللبناني كريم عز الدين، الذي تعاقد مع نادي سترة البحريني قادماً من نادي باريس الفرنسي في نوفمبر 2020.

وطرحت هند البحرينية مؤخرا، أغنية "كلما أذكر" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات منصور الواوان، وألحان عبدالله القعود، توزيع ربيع الصيداوي.