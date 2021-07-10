نور عمرو دياب تنشر صورتين من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت نور دياب ابنة الفنان عمرو دياب، بصورتين جديدتين، في أحدث ظهور لها.

ونشرت نور، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

"نور" هي الابنة الأولى للفنان عمرو دياب، وهي الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، وفي عام 1996، أهدى لها والدها أغنية "نور العين".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "جنا، كنزي، وعبدالله".

ومن ناحية أخرى، طرح عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ"، الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس 2020، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".

فيما طرح الهضبة مؤخرا كليب أغنيته الجديدة "الدنيا بترقص" الذي شاركت فيه الفنانة هدى المفتي كموديل.