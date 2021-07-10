"قصيدة بصوته".. مدحت العدل يحيي ذكرى وفاة شقيقه سامي العدل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أحيا الكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل، ذكرى وفاة شقيقه الفنان الراحل سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا يوم ١٠ يوليو عام ٢٠١٥.

ونشر العدل، قصيدة بصوته عن الفنان الراحل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "هتفضل عايش على طول في قلوبنا.. سامي العدل".

ولد الفنان الراحل سامي توفيق محمد العدل، في 2 نوفمبر عام 1946 بمدينة المنصورة، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ العمل ممثلًا في أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف"، عام 1973.

شارك "العدل" في العديد من الأفلام أبرزها: "أفواه وأرانب، رجل فوق صفيح ساخن، عصابة حمادة وتوتو، مملكة الهلوسة، اللعبة الأخيرة، ومذبحة الشرفاء"، وغيرها.

كما كان له تاريخ كبير في التليفزيون، وشارك في عدة أعمال منها: "حكايات هو وهي، بلاغ للنائب العام، أبرياء في المصيدة، اللص الذي أحبه، أهلا فطوطة، الفجالة، حديث الصباح والمساء، محمود المصري، وآخرها "بين السرايات".