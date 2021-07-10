"دانا" تستعرض تأثير مي مسحال بالسينما في ذكرى وفاتها الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في ذكرى وفاتها الأولى، حرصت شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، على تذكير الجمهور بجرأة المنتجة مي مسحال، وبأعمالها السينمائية، ودورها في منح فرص لنجوم شباب، عبر أفلامها.

ونشرت الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ضم مقاطع من لقاءات صحفية وتليفزيونية أجرتها مي قبل رحيلها، وكذلك مقطع للفنان هاني رمزي وآخر للفنانة نيللي كريم يتحدثان عن تعاونهما مع مي.

اشتهرت المنتجة مي مسحال بعد تأسيسها لشركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي في مطلع التسعينات بخوض منافسات سينمائية من خلال المشاركة في مهرجانات كبيرة، حيث أطلقت فيلم "ليه يا بنفسج" كأولى إنتاجاتها، وليُصنّف ضمن أفضل 100 فيلم مصري في تاريخ السينما المصرية، ويحصد العديد من الجوائز من بينها أفضل فيلم في مهرجان السينما العربية بباريس.

كما منحت مي مسحال العديد من النجوم أدوارًا بطولية في أولى تجاربهم السينمائية، مثل الفنان هاني رمزي، والذي شارك معها في أولى بطولاته من خلال فيلم فرقة بنات وبس، لتكرر معه التجربة في فيلم "غبي منه فيه"، كما مهّدت الطريق للفنان أحمد السقا بمنحه مساحة أكبر في فيلم "هارمونيكا"، وأيضًا قدمت مع الفنانة نيللي كريم فيلم "سحر العيون" والذي يعتبر أول ظهور سينمائي لها، ثم كررت معها التعاون في فيلمي "فتح عينيك" و"آخر الدنيا"، وغيرهم من النجوم الكبار أمثال مصطفى شعبان، رامز جلال، ريهام عبدالغفور، والذي يُثبت مقولتها "كل مجال أطلّع حد جديد .. هيحصل".

وبعد توّلي راني مسحال – نجل المنتجة مي مسحال - إدارة الشركة، تسعى دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي إلى استكمال التاريخ الذي كتبته مؤسستها، والعودة مرة أخرى إلى الساحة السينمائية من خلال فيلمي 30 مارس وتماسيح النيل، والمقرر عرضهما قريبًا.