"الممثلة اللي مش عايزة تلبس مايوه وتتباس تقعد بالبيت".. أجرأ تصريحات سامي العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تحل علينا اليوم السبت، الذكرى السادسة على رحيل الفنان الكبير سامي العدل، إذ غادر عالمنا في 10 يوليو 2015.

سامي العدل ولد في مدينة المنصورة يوم 2 نوفمبر 1946، وقدّم كممثل ومنتج العديد من الأعمال الهامة منذ بداية مشواره أوائل السبعينيات، ومنها أفلام: "حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا"، ومسلسلات: "ريا وسكينة، محمود المصري، قضية رأي عام" وغيرها.

وعُرف عن سامي العدل طوال حياته صراحته وجرأته، وحل سامي العدل قبل رحيله ضيفا على برنامج "مصارحة حرة" عبر قناة ten، وأدلى خلاله بالعديد من التصريحات الجريئة، ومنها:

رأيه في تفوق عائلة السبكي على عائلة العدل في الإنتاج السينمائي

قال خلال الحوار إنه يقف احتراما وتقديرا لكل من ينفق جنيها واحدا على صناعة السينما المصرية، مضيفا: "السينما كلها كانت توقفت ومحدش ساندها ووقف جنبها غير السبكية، ودي الحقيقة، السبكية عملوا أفلام كتير جدا محترمة وكويسة، والجمهور اللي بيخليهم يعملوا أفلام من النوع التاني لأنها بتبيع أكتر، بيعمل فيلم متكلف مليون جنيه برقاصة ومطرب ويجيب إيرادات 20 مليون يبقى ميعملش بدل الفيلم 10 ليه؟ الناس بيحاسبوا السبكي على غلطهم هما".

ندمه على إنتاج فيلم "الديلر"

صرح أنه نادم للغاية على إنتاج فيلم "الديلر" للنجمين أحمد السقا وخالد النبوي والمخرج أحمد صالح، مضيفا: "أنا نادم جدا، وأنا آسف مش هعمل كده تاني، الفيلم حلو مش وحش، لكن للأسف تكلفته كانت عالية جدا 13 مليون جنيه خسارة، لأن المخرج راح قعد في أوكرانيا 58 يوم وصوّر منهم 11 يوم عشان مكنش فاضي، المخرج إنسان جدا بس طفل، ودي تركيبة في شخصيته ملهاش دعوى بأنه مبدع".

دور الأسد في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"

كشف أنه قدّم دور الأسد في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، قائلا: "للأسف قدّمت الدور ده، هو ده كان دوري فعلا في المسرحية، لكن وقتها كنت طالب في المعهد ويشرفني إني أشتغل مع عادل إمام أي مشهد لأنه ظاهرة غير عادية".

رأيه في السينما النظيفة

قال إنه يرفض مصطلح "السينما النظيفة"، موضحا: "مفيش حاجة اسمها السينما النظيفة ولا السينما اللي مستحمية، السينما لها قوانين واللي مش عايزة تلبس مايوه وتتباس في السينما تقعد في البيت".

رأيه في رفض ابنته للتعري

رغم رفضه مصطلح "السينما النظيفة"، قال إنه يتشرف ويسعد برفض ابنته رشا سامي العدل للتعري واستغلال جسد المرأة لتحقيق الشهرة، موضحا: "كلامها ده يشرفني ويسعدني جدا، ولكن عنها ما مثلت هي كمان وتقعد في البيت عادي".

مايوه وقُبلة نيكول سابا

قال إن "الفنانة اللبنانية نيكول سابا قلعت قدام عادل إمام في فيلم (التجربة الدنماركية) ورفضت المشاركة في فيلم (السفاح) مع هاني سلامة بسبب مشهد مايوه وقُبلة"، مضيفا: "لما عرفت أنها رفضت كلمتها وقولتلها: إنتي عبيطة يا بنت متبقيش هايفة، إنتي قلعت كل الحاجات مع عادل إمام وجيتي هنا ورفضت مايوه! الناس على البحر بتلبس مايوه وده منطقي، سعاد حسني ونادية لطفي وغيرهم لبسوا مايوه".

تصريحاته عن زوجته ماجدة نور الدين

وتحدث خلال الحوار عن زوجته ماجدة نور الدين، وقال: "كنت متجوزها زمان، وأنتجت لها فيلم واحد وهو (الدكتورة منال ترقص) إخراج سعيد مرزوق في التسعينيات، المشكلة إنها كانت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وكانت عايزة تمثل وتاخد فرصة وبعد كدا ستنطلق، وعملتها كل اللي نفسها فيه، والفيلم جاب 3 جنيه وربع، ومنجحتش، فقررت تبقى صحفية، ووصلت لنائب رئيس مجلة فنية، وشافت نفسها في المنطقة دي شيء جميل، ولكن مفيش واسطة عند الناس في إنه يحب ممثل".

قضية نجله مع الهيروين

كشف حقيقة تخليه عن نجله "أحمد" في قضية "الهيروين"، وقال: "ابني مخرج عايش في أمريكا بقاله كتير، وكان جاي زيارة كام يوم، وأنا كنت في ألمانيا بعمل عملية في رجلي قعدت حوالي 13 يوم، وعرفت الحادثة دي بالتليفون من واحد صحفي، وهما ماحبوش يضايقوني لأنه أصلا ماكنش فيه موضوع، والدليل إنه سافر تاني يوم، إحنا عائلة العدل أجدع عائلة في الوسط الفني كله، أقوم أتخلى عن ابني؟ منهم لله اللي قالوا كدا، إذا ابني فعلا كان يتعاطى لابد أن يتعاقب، محدش هيحب ابني قدي، ومحدش يتمنى يشوف حد أحسن منه غير ابنه، وابني لو كان غلط مكنش ممكن يخرج".

حبه لنادي الزمالك

قال خلال اللقاء إن الزمالك ليس بالنسبة له نادِ يشجعه من أجل الفوز، ولو عاد به الزمن سيختار تشجيع النادي مجددا، مضيفا: "الزمالك مش نادي بنشجعه عشان يكسب، ده نادي بحبه وطريقة لعبه بتعجبني، حتى وهو خسران".

ورحل الفنان سامي العدل عن دنيانا عن عمر يناهز 69 عاما، وأخر أعماله مسلسل "بين السرايات" في رمضان عام 2015.