محمود رضا.. شاهده الملك فاروق في أحد عروضه وتزوج شقيقة فنانة شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم الذكرى الأولى على وفاة مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، الفنان محمود رضا، إذ رحل عن عالمنا في 10 يوليو 2020.

وفي عام 2016 حل محمود رضا ضيفًا على برنامج "بوضوح" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي:

وفي هذه السطور نعرض لكم أبرز ما قاله في الحلقة:

- عندي 10 إخوات لأن والدتي تزوجت وهي صغيرة.. وإنا رقم 8.

- هوايتي "السباحة"، وكنت ألعب كورة قدم "شراب" مع أصدقائي في الشارع.

- تعلمت "الجمباز" وتمرنت في "مدرسة الخديوي إسماعيل".

- أول فيلم أرقص فيه باحتراف كان فيلم "نور عيوني"، بطولة الفنانة نعيمة عاكف.

- كنت أشاهد الأفلام أكثر من 20 أو 30 مرة، لكي أتعلم الرقص، والجمباز ساعدني كثيرًا.

- التحقت بفرقة الأرجنتين للرقص، وشاهدني الملك فاروق في أحد عروضي.

- تعرفت على "فريدة فهمي" وهي اسمها "ميلدا" في نادي "هوليدو".

- تزوجت من شقيقة فريدة فهمي، وبعدها، علي شقيقي تزوج من فريدة.

- أعتبر وجود فرقة "رضا" دكتوراه.

- أعتز بلقب "الفنان الشعبي".