صور| نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان طويل في مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بعد ظهورها بفستان طويل، خلال تواجدها بمدينة كان الفرنسية لحضور فعاليات الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

ونشرت نسرين، فيديو لها بالفستان عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

وحرصت نسرين، على استعراض رشاقتها على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي.

ومن جانب آخر؛ شاركت نسرين طافش في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل "المداح" مع النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت وغيرهم.

العمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.