سلمى أبو ضيف تتحدى هدى المفتي وتارا عماد في الرقص.. (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف، في مقطع فيديو، تتحدى فيه الفنانة هدى المفتي والفنانة تارا عماد في الرقص.

ونشرت سلمى، الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت الفنانات الثلاثة خلال الفيديو وهن تتنافسن في الرقص على أحد المقاطع الموسيقية.

كانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل "إلا أنا" تأليف يسري الفخراني، إخراج محمد أسامة، بطولة كل من وفاء عامر، أروى جودة، حنان مطاوع، شيري عادل، كندة علوش، جميلة عوض، ريهام عبد الغفور، درة وغيرهم.

فيما كانت آخر أعمال تارا عماد مسلسلي "ضد الكسر" و"موسى" وعرضا في دراما رمضان الماضي ٢٠٢١ .

بينما ظهرت هدى المفتي مؤخرا في كليب أحدث أغاني الفنان عمرو دياب بعنوان "الدنيا بترقص"، حيث شاركت فيه كموديل.