صورة.. نسرين طافش تثير الجدل وتتصدر الترند

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

تصدرت الفنانة السورية الشابة نسرين طافش، مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد شائعة سحب الاقامة الذهبية الإماراتية منها، وصورتها برفقة شقيقتها.

وأثارت طافش الجدل، بعد تداول مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة طافش برفقة شقيقتها، وتُظهر الصورة التشابه الكبير بينها وبين شقيقتها وهو الأمر الذي لفت أنظار الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي فكتب البعض معلقًا: “كإنها قدام المراية”.



ومن جهة اخرى، ردت نسرين على شائعة سحب الاقامة الذهبية الامارتية منها بصورة غير واضحة، وأثار تعليقها فضول ألاف المتاعبين، قائلةً : ” ذاهبة إلى (مهرجان كان) بفرنسا لحضور فعاليات الدورة الـ74″ .

وعلى جانب آخر، شاركت نسرين طافش في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل (المداح) مع النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت وغيرهم ، والعمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

والجدير بالذكر ان نسرين طافش هي ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب، انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008، وبدأت التمثيل في مسلسل (ربيع قرطبة)، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: (رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب، صبايا، تحالف الصبار)، أيضًا لها العديد من المسرحيات مثل (العرس، التيه، كذا انقلاب).