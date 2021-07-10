ترغب بالمزيد من تأثيرات سناب شات.. إليك الطريقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يمكنك الوصول إلى الكثير من تأثيرات سناب شات عبر التطبيق، ولكن يختلف عدد هذه التأثيرات من مستخدم لآخر.

ويمتاز التطبيق بامتلاكه مجموعة كبيرة من التأثيرات المتنوعة والمختلفة التي تناسب جميع الأوقات والمناسبات.

لكن بسبب تنوع التأثيرات واختلافها فإنك قد لا تصل إلى كل التأثيرات المتاحة داخله، فهناك عدة طرق للوصول، وفق موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

كيف تصل إلى تأثيرات عدسات سناب شات الجديدة؟

ويمكنك الوصول إلى جميع التأثيرات الجديدة واستعراضها عبر الضغط على زر “استكشاف” (Browse) الموجود أسفل الشاشة. حيث ينقلك هذا الزر إلى جميع التأثيرات التي تم تصميمها من قبل مستخدمي سناب شات.

كذلك، يمكنك البحث عن التأثير عبر كتابة اسمه مباشرةً أو استعراض جميع التأثيرات الرائجة في التطبيق. واذا لم تجد ما يعجبك في هذه القائمة من التأثيرات فإنك تستطيع تصميم التأثيرات التي تعجبك، وذلك عبر الضغط على انشاء العدسة الموجودة بأسفل الشاشة.