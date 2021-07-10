شكرا لقرائتكم خبر عن غضب من متابعى مسلسل "لية لأ 2" بسبب الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مسلسل "ليه لأ" الجزء الثانى، للنجمة منة شلبى فى لفت الأنظار ويتابعه الكثيرون، وينتظر الجمهور عرض الحلقة الأخيرة والـ15 من المسلسل، وعبر متابعى العمل عن استيائهم وغضبهم عبر موقع التواصل الاجتماعي بسبب تأخير عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل، حيث كان من المفترض أن يتم طرح الحلقة منذ ساعات.

ندى، 37 سنة، دكتورة عيون، تعيش وحدها في منزل أهلها بأحد الأحياء الراقية، بعد وفاة والديها وسفر أخيها الوحيد إلى بلاد الخليج. من حين لآخر تذهب قريتها الريفية، لتُخدم أهلها من واقع عملها كطبيبة، ومع جريان الأحداث، تُقرر تلك الفتاة الهادئة، الوحيدة، العزباء، التي تحمل قلب أم، أن تكفل طفلاً.

مسلسل "ليه لأ 2"، بطولة الفنانة منة شلبى، بدأ عرضه من حوالى أسبوعين، وسرعان ما أحدث ضجة واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعى، وانقسم الجمهور كالعادة، بين مؤيد ومعارض، وانفتح نقاش واسع على مدار الأيام الماضية، حول قضيتى الكفالة والتبنى.