شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سامى العدل.. ساهم فى اكتشاف النجوم وكان أبًا روحيًا للوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت، ذكرى رحيل الفنان سامى العدل، حيث رحل عن عالمنا في 10 يوليو 2015، درس سامى العدل التمثيل فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبعد تخرجه عمل فى مسرح التليفزيون وجسد أول دور له فى فيلم كلمة شرف، لكن كان يراوده فكرة الإنتاج من حين إلى آخر حتى قرر إنشاء شركة "العدل فيلم" فى منتصف الثمانينيات.

وكان فيلم "حقد امرأة" أول أفلامه الإنتاجية، لكن لم يتوقف حلمه عند ذلك والحلم الحقيقي كان تكوين إمبراطورية فنية تضمه هو وأخوته واستطاع تحقيق هذا الحلم أيضا وكونوا شركة "العدل جروب".

ومن أشهرأعماله في السينما" حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات" أما المسلسلات: "ريا وسكينة، محمود المصري، قضية رأي عام، رمانة الميزان، الداعية".

استطاع أن يكتشف العديد من النجوم ويقدمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر فى السينما، ولم يكن مصطفى قمر هو الوحيد بل قدم سامى العدل أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى الدماغ صاحى"، وكذلك قدم الفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب فى فيلم وثائقى.

سامى العدل كان أبا روحيا للكثير من الأجيال ولقب كذلك بإمبراطور الوسط الفنى، فقد عرف وسط زملائه بالجد، وكانت أخر وصاياه لصناع السينما فى مصر هى أن ينتجوا أعمالًا هادفة ولها مضمون ولابد أن يدركوا أنهم يخاطبون جمهورا واعيا وذكيا أن يقبل على سلعة سيئة.