كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 02:57 مساءً - شن المطرب ” عمر كمال ” هجوما على الفنانة ” سمية الخشاب ” خلال مقابلة أجراها مع قناة الجديد اللبنانية والسبب في ذلك هو أغنية ” أوعدك ” التي جمعتهما وتم طرحها مؤخرا .
حيث أشار عمر كمال إلى أن سمية الخشاب لم تتعاون معه تعاونا كاملا لتحقيق النجاح المنشود من الأغنية مثلما استطاع أن يحقق في أغانيه السابقة .
فقال : ” مبتكلمش معاها ولا بتصل ولا بتواصل مع سمية الخشاب منذ طرح الأغنية لأنها لم تتعاون معي حتى تحقق الأغنية النجاح الكبير زي أغنياتي قبل كده اللي حققت ملايين المشاهدات ” .
وأضاف عمر كمال أن قصة أغنيته مع سمية الخشاب بدأت عندما قابلها في إحدى المناسبات وسألها عن الغناء خاصة وأنه يعلم أنها تهوى الغناء واتّفقا على تقديم أغنية جديدة معا .
كانت هذه تفاصيل خبر عمر كمال يهاجم سمية الخشاب : ” اتخلت عني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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