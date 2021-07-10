ميرهان حسين بإطلالة صيفية جريئة

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 02:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ميرهان حسين، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ميرهان، في الصور التي نشرتها وهي تستعرض رشاقتها بإطلالة صيفية جريئة، ونالت الصور إعجاب جمهورها. وتفاعلوا معها في التعليقات.

وعبرت الفنانة المصرية عن إعجابها بالاكسسوار الناعم الذي أضافته لملابسه وقالت: “أحب سلسلة الخصر الخاصة بي التي صنعت خصيصاً لي”.

يذكر أن أخر أعمال ميرهان كان مسلسل “ختم النمر” بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب إخراج أحمد سمير فرج‎. كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل “رجالة البيت” مع أكرم حسني وأحمد فهمي.