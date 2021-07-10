تطورات الحالة الصحية للفنان ” هاني شاكر “

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 02:57 مساءً - نشر الفنان المصري ” هاني شاكر ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر كشف من خلالها عن تطورات وضعه الصحي بعد تعرضه لوعكة صحية يوم الخميس الماضي نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة . فكتب هاني شاكر في تغريدته : ” جمهوري الحبيب حابب أطمنكم علي صحتي الحمد لله أحسن دلوقتي .. وبشكر كل أصدقائي وجمهوري علي سؤالهم عني “. وتابع قائلا : ” أنا متواجد في المستشفي تحت الرعاية الطبية حالياً وإدارة المستشفي مانعة الزيارة في الوقت الحالي ” .

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