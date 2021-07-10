أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 02:57 مساءً - كشف الإعلامي ” رامي رضوان ” في حلقة برنامجه مساء dmc مساء يوم الخميس الماضي عن تعرض الفنان ” أحمد حاتم ” لحادث سير منعه من التواجد وحضور الحلقة التي كان من المقرر أن يكون ضيفا بها .

فقال رامي رضوان : ” أحمد كان هيبقى معانا وهو في الطريق عمل حادث وأتمنى له الشفاء العاجل ويكون الموضوع بسيط ” .

وحرص أحمد حاتم على طمأنه متابعيه ومحبيه على وضعه فكتب من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام : ” الحمد لله قدر الله وما شاء فعل .. كله تمام بسيطة ” .