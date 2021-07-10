كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 02:57 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” أنغام ” في حوار لها مع مجلة زهرة الخليج عن موقفها من قبول اعتذار الفنانة السورية ” أصالة ” التي تقدمت به منذ فترة وإمكانية حدوث صلح بينهما .
فأشارت أنغام إلى أنه لا مجال للصلح بينها وبين أصالة واصفا ما حدث ب ” المعارك السخيفة ” وانها لديها الكثير من المهام الأكثر أهمية .
كما وصفت أنغام العلاقة بينهما بأنها لا حرب ولا سلم وتابعت : ” الخطأ بحقك عن غير قصد يختلف عن أن أخطئ بحقك بقصد وأعاند وأزيد فهذا ليس خطأ بل له إسم آخر ” .
يذكر أن خلافا كان قد وقع بين أصالة وأنغام بسبب زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي ” أحمد إبراهيم ” والذي أدى إلى إنقطاع التواصل والعلاقات بينهما لفترة طويلة .
كانت هذه تفاصيل خبر ” لا مجال للصلح ” .. أنغام تكشف عن موقفها النهائي من أصالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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