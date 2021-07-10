مخرج مصري شهير يتهم محمد رمضان بإفساد الذوق العام ويصف مسلسل نسل الأغراب ب ” السئ “

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 02:57 مساءً - حل المخرج ” جمال عبد الحميد ” ضيفا مع الإعلامية ” ياسمين الخطيب ” في برنامجها المذاع على قناة ” النهار ” .

وخلال اللقاء أبدى المخرج جمال عبد الحميد رأيه بالأعمال الدرامية التي تعرض على شاشة التلفزيون في الفترة الأخيرة مشيرا إلى أنها ليس لها علاقة بالمجتمع المصري .

وأضاف أنه ومخرجي جيله كانوا يحترمون الأسر المصرية فيما يقدمونه من أعمال تدخل إلى بيوتهم وتشاهدها الأسرة بمختلف أعمارها وابتعدوا عن تقديم الألفاظ البذيئة والخادشة للحياء على عكس ما يحدث في الوقت الحالي .

وتابع : ” إحنا كنا جيل الرقابة جوانا اشوف المكتوب إيه وأرفض ده لأ ده بلاش .. يعني مثلا مسلسل ريا وسكينة عن السفالة والدعارة مفيهوش كلمة متنفعش تبقى في البيت أنا بخش البيت لازم أبقى محترم دي ” .

وأكد جمال عبد الحميد على أن الفن يجب أن يعمل على ارتقاء الناس والمجتمع .. مضيفا بأن الفنان ” محمد رمضان ” ساهم في إفساد الذوق العام بسبب أعماله التي تتخللها مشاهد العنف بشكل متكرر وغيرها من المشاهد التي لا تمثل المجتمع المصري وتؤثر على الجمهور حيث يقلدها البعض .

وأعرب المخرج جمال عبد الحميد عن رأيه بمسلسل ” نسل الأغراب ” واصفا إياه بأنه مسلسل ” سئ ” وحواره غير جيد موضحاً أن المخرج ” محمد سامي ” يهتم بالصورة على حساب الممثلين .