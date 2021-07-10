في عيد ميلاده.. نجل قصي خولي يقلّده في “عشرين عشرين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم قصي خولي على طريقته الخاصة بعيد ميلاد ابنه البكر والوحيد عميد الذي بلغ عامه الثالث، فنشر صورة الأخير خلال مشاهدته لقطة لوالده في مسلسل “عشرين عشرين”، ومحكماً قبضة يده على طريقة شخصية “صافي”.

واستخدم في تعليقه على الصورة في حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام” تعبيراً لجورج لوكاس من سلسلة “حرب النجوم”: “انضم الي، ويمكننا معاً أن نحكم المجرة كأب وابنه”.

وقال الممثل السوري في خاصية القصص المصوّرة (ستوري) تعليقاً على سن ابنه: “العمر الفعلي لأهم إنجاز في حياتي. عام سعيد يا ابني الصغير، فليحمك الله ويباركك”.

ودائماً ما يشارك “أبو عميد” جمهوره صوراً ترصد لحظات مؤثرة مع نجله، كظهوره معه في شهر شباط (فبراير) الماضي، خلال لعبهما معاً على الثلج.

وعبَّر خلال أكثر من مناسبة عن دعمه لابنه الصغير في خطواته الأولى بالرسم حيث نشر لوحة من رسمه، كما نشر “ستوري” له من صفحة زوجته وهو يلعب في الحديقة.

وتزوّج خولي في الولايات المتحدة الأميركية من مديحة الحمداني ابنة الفنانة التونسية آمال علام في عام 2018، ولم يعلن زواجه حتى أعلن عن ولادة عميد في التاسع من تموز (يوليو) عام 2019، قبل طلاقهما في وقت لاحق.

ويُشار إلى أنّ قصي خولي شارك في شهر رمضان المنصرم في بطولة مسلسل “عشرين عشرين” إلى جانب النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنانين كارمن لبس وماريتا الحلاني ورامي عياش وطوني عيسى ويوسف حداد وسواهم، من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.