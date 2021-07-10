كانييه ويست يساعد كيم كارداشيان على إطلاق شركتها الجديدة رغم طلاقهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبدو علاقة كانييه ويست وكيم كارداشيان على ما يرام بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انفصالهما، لأنه يساعدها في تغيير وإعادة إطلاق علامتها التجارية في عالم التجميل KKW Beauty، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وقال أحد المصادر إن ويست (44 عامًا) ساعد كارداشيان (40 عامًا) على “اختيار اسم جديد” لعلامتها التجارية، والذي لم يُعلن عنه بعد.

وأضاف المصدر أن قرار كيم الجديد بتغيير اسم علامتها التجارية أيضاً لا علاقة له بطلاقها، لأنه “كان قيد الإعداد منذ فترة”، ولأنها لا تزال تحمل اسم عائلة ويست قانونياً.

وصرّح مصدر آخر أن كارداشيان “متحمسة جدًا لهذه المرحلة التالية من حياتها المهنية”.

ويأتي قرار كيم بتغيير وإعادة إطلاق شركتها بعد صفقة ترخيص بقيمة 200 مليون دولار مع شركة كوتي المصنّعة لمنتجات التجميل، مقابل استحواذها على 20 في المئة من شركتها للماكياج والعطور.