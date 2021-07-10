صابر الرباعي ولطيفة ونجوم تونس يستغيثون من أجل بلادهم: “أملنا في العرب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك عدد من الفنانين التونسيين في حملة “تونس تستغيث” عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب اجتياح فيروس كورونا البلاد في ظلّ صعوبات صحية وطبية كبيرة، وصلت إلى حد الانهيار وفق ما صرّحت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علي.

وغرّدت لطيفة التونسية في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “يا رب استودعتك بلادي وأهلي وناسي يا رب لطفك بتونس أنت القادر على كل شيء يا رب العالمين”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “قلبي واجعني على بلادي يا رب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية الوضع صعب وكارثي والله شعبنا ما يستاهل الي احنا فيه”.

وكتب صابر الرباعي في تدوينة قصيرة: “الله يحمي بلدي تونس وشعبها ويرفع البلاء عنا وعن الجميع واللهم اشفِ مرضانا وارحم موتانا”.

وقالت بن علية في تصريحات إعلامية: “نسق تسجيل الإصابات ارتفع بصفة مهولة، والمنظومة الصحية انهارت للأسف”، مضيفةً: “لا يمكن أن تجد سريراً إلا بصعوبة، نكافح لتوفير الأكسجين، الأطباء يعانون إرهاقاً غير مسبوق. المركب يغرق بنا، ولإنقاذه يجب أن يتحمل الكل مسؤوليته، إن لم نوحّد الجهود ستتفاقم الكارثة”. وأوضحت بن علية أن حملة التطعيم بطيئة، مشددة على ضرورة “العمل على جلب اللقاح”.

وسجّلت تونس خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 8506 إصابات و189 وفاة نتيجة كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 16050، والإصابات 481735.