أحمد الفيشاوي يحتضن عاملة منزله.. والجمهور يستدعي ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الممثل المصري أحمد الفيشاوي صورةً له عبر حسابه في “انستغرام” مع عاملة منزله وابنتها وهو يحتضنها، موجهاً لها رسالةَ شكرٍ على كل ما تُقدِّمه لهم من خدمات ومساعدات في المنزل.

ونشر الفيشاوي الصورة معلقاً عليها: “شكراً يا فلورنس على كل الحاجات الحلوة اللي بتعمليها معانا وأخلاقكِ وطيبتكِ”، مشيراً إلى أنَّ هذه العاملة كانت المُفضَّلة لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وأحدث هذا المنشور تفاعلاً كبيراً من متابعي الفيشاوي، مستحضرين ما جرى تداوله مؤخراً عن تعذيب الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز لخدماتها.

وكان من بين التعليقات: “أنتَ أكيد سمعت موضوع ياسمين فقلت أنزل صورة أعمل فيها متواضع”، “هي الصورة لها علاقة بموضوع ياسمين عبدالعزيز ولا أنا بيتهيألي”.

لكن ياسمين عبد العزيز تجاهلت كل ما جرى تداوله، واحتفلت بمنحها الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، ونشرت عبر حسابها في “انستغرام “صوراً توضِّح سعادتها، وعلَّقت عليها قائلةً: “سعدتُ بالحصول على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات”.

واحتفل الفيشاوي قبل أيامٍ بمرور ثلاث سنوات على زواجه من نادية كامل، موجهاً لها رسالةً رومانسيةً، عبَّر خلالها عن حُبِّه لها، واندهاشه في الوقت نفسه من استمرار علاقتهما حتى الآن.

ونشر الفيشاوي مجموعةً من الصور جمعته بزوجته في مناسبات مختلفة، وعلَّق عليها: “3 سنين جواز دي معجزة يا نادية.. بحبكِ حب جنون”.

وحرص بعض الفنانين على تهنئتهما بعيد زواجهما، أبرزهم رانيا يوسف التي قالت: “بحبكم.. ربنا يسعدكم ويكفيكم شر عيون الناس”.