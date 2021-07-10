أول تعليق من أحمد حاتم بعد تعرضه لحادث سير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق له بعد تعرضه لحادث سير، طمأن الفنان أحمد حاتم جمهوره عليه.

وأكد النجم المصري عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على إنستغرام، أن الحادث كان بسيطاً، وكتب: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، كله تمام بسيطة”.

وكان الإعلامي رامي رضوان قد أعلن أن حاتم تعرض لحادث سير، منعه من الحضور كضيف في الحلقة، متمنياً له الشفاء.

يُذكر أن حاتم يعرض له حالياً مسلسل “ليه لأ 2” عبر منصة “شاهد “vip، إخراج مريم أبو عوف، وبطولة منة شلبي، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، دنيا ماهر.