آخرها "ليه لأ".. 5 أعمال فنية مصرية اقتحمت قضية "كفالة الأطفال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفن هو القوة الناعمة التي تؤثر في المجتمعات، وترتقي بوعي الإنسان، وقد ساهمت بعض الأعمال الفنية في تعديل قوانين، وحل مشاكل اجتماعية خطيرة.

ومؤخرا نجح صناع مسلسل"ليه لأ 2" بطولة منة شلبي، في إلقاء الضوء على قضية كفالة الأطفال في مصر، وتفاعل الجمهور مع هذه القضية الإنسانية بكل أبعادها، وكانت النتيجة زيادة طلبات كفالة الأطفال حسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والتي أكدت أن طلبات كفالة الأطفال تخطت 2500 طلب منذ يونيو 2020.



وأرجعت الوزارة الزيادة غير المسبوقة إلى تفاعل الناس مع مسلسل "ليه لأ 2" الذي يناقش كفالة الأطفال في مصر.

وتدور أحداث مسلسل "ليه لأ 2" حول قضية كفالة الأطفال، من خلال سيدة قررت كفالة طفل، والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب علاقتها مع هذا الطفل.

مسلسل "ليه لأ 2" بطولة النجوم: منة شلبي، وأحمد حاتم، وسارة عبدالرحمن، ومراد مكرم، وأمير شاهين، ودنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر، من إخراج مريم أبوعوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.

وفي هذا التقرير، ترصد ”الخليج 365” أبرز الأعمال الفنية التي اقتربت من هذه القضية في السينما والتلفزيون.



للعدالة وجوه كثيرة





مسلسل اجتماعي من تأليف مجدي صابر وإخراج محمد فاضل، شارك في بطولته يحيى الفخراني ودلال عبدالعزيز.

تدور أحداث العمل حول شخصية رجل أعمال شهير اسمه"جابر مأمون نصار" يمتلك سمعة طيبة ويعيش مع أسرته حياة هادئة، ولكن جريمة قتل تقع بالصدفة ويتم التحقيق معه، وتكشف الأحداث أنه تربى في ملجأ وأنه طفل غير شرعي.



وينتهى العمل بتوجيه رسالة فحواها أن كفالة الأطفال شيء ضروري، وأن تربيتهم ورعايتهم بشكل سليم أمر جيد، ولذا ينشىء رجل الأعمال دارا لرعاية الأيتام.

العذراء والشعر الأبيض





تدور أحداث الفيلم حول امرأة تكتشف أنها عقيم فتقوم بكفالة طفلة، بعد محاولات فاشلة في الحمل ولكن لم يكن في حسبانها أن الفتاة عندما تكبر تغرم بزوجها الذي يقوم هو بصدها.



وعندما تكتشف هذه الفتاة أنها ليست ابنتهم تنهار وتتصرف بطيش ولامبالاة، ورغم أخطائها المتكررة تتعامل معها نبيلة عبيد وكأنها أم حقيقية، الفيلم شارك في بطولته محمود عبدالعزيز وتم عرضه تجاريا في 1987.

جمع سالم





تدور أحداث العمل في قالب اجتماعي درامي، ويتناول قضية “التبني”، وفكرة الأخوة بشكل عام، وليس شرطا أن يكونوا أشقاء، كما يناقش العلاقات الإنسانية في حالة كفالة طفل داخل الأسرة.



“جمع سالم” تأليف محمد ناير وبطولة زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد شاهين وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان.

نجيب زاهي زركش





يتناول العمل في إطار درامي قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لـ3 شباب يحتمل أن يكون ابنه من بينهم.

ويلعب في المسلسل الفنان كريم عفيفي دور شاب تربى وسط أسرة طيبة، وعندما يكتشف أنه لا ينتمي لهذه الأسرة يصاب باكتئاب، لكنه سرعان ما يسترد نفسه ويدرك أنه لا يستطيع الاستغناء عن هذه الأسرة التي تحملت عبء تربيته.



المسلسل بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا ومن إخراج شادي الفخراني.